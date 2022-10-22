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أزمة اقتصادية طاحنة فى بريطانيا.. مليونا أسرة متخلفة عن سداد فواتير الكهرباء

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:47 م
أزمة اقتصادية طاحنة فى بريطانيا.. مليونا أسرة متخلفة عن سداد فواتير الكهرباء الظلام
كتب محمد جمال

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أفادت صحفية "الجارديان" البريطانية استنادا لبيانات منظم الطاقة "أوفجيم"، بأن أكثر من مليونى أسرة بريطانية تحمل مديونيات فى فواتير الكهرباء، فيما تراجعت الحكومة عن برامج الإعانة.
 
وتفيد بيانات منظم الطاقة البريطانى، بأنه بحلول نهاية يونيو، كان أكثر من 2.3 مليون عائلة بريطانية متخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وأكثر من 1.8 مليون أسرة متخلفة عن تسديد فواتير الغاز، علما بأن كلا المؤشرين قد ارتفع خلال ثلاثة أشهر بمقدار الربع، وارتفع منذ نهاية عام 2020 بمقدار الثلثين تقريبا.
 
 
أزمة الطاقة فى بريطاني
أزمة الطاقة فى بريطانيا
 
وذكرت بيتر سميث، مديرة الشؤون السياسية والقانونية فى المؤسسة الخيرية الوطنية للطاقة أن "أكثر من مليونى أسرة لديها متأخرات في سداد فواتير الكهرباء، وهذا يسبب قلقا عميقا، ولكنه لا يدعو للدهشة، "فقد تضاعفت الفواتير تقريبا خلال عام واحد، ونحن لم نلمس بعد جميع تبعات الزيادة الأخيرة فى الأسعار".
 
وكان وزير المالية البريطانية الجديد جيريمي هانت، قد أعلن الاثنين عن تخفيض برنامج المعونات الحكومية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين. موضحا أن هذا يأتي بسبب العبء الثقيل على ميزانية الدولة، وحدد مدة سريان البرنامج حتى أبريل 2023. وكانت رئيسة الوزراء السابقة "ليز تراس" قد أعلنت في وقت سابق عن تجميد فواتير الطاقة للسكان عند مستوى 2500 جنيه اعتبارا من 1 أكتوبر ولمدة سنتين.

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