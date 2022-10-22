أخبار الاقتصاد اليوم.."ستاندرد أند بورز" تبقى تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 22-10-2022 اخبار الاقتصاد اليوم من ابرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذى صدر مساء أمس الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»

"ستاندرد أند بورز" تبقى تصنيف مصر الائتماني عند"B

" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذى صدر مساء أمس الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

التنظيم والإدارة: تفعيل الانتقال الجزئي لموظفي الجهاز إلى العاصمة الإدارية

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تفعيل عملية الانتقال الجزئي لموظفيه إلى المقر الجديد للجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن هذه الخطوة جاءت بعد الانتهاء من ميكنة نحو 18 مليون مستند داخل الجهاز، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية، والذي يهدف إلى تحويل كافة المستندات المتاحة بالجهاز إلى صيغة رقمية قابلة للبحث الإلكتروني.

كما قام الجهاز خلال السنوات الماضية، بتطوير منظومة العمل الإلكتروني الداخلية، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بإدارات ترتيب وموازنة الوظائف، والتي تمثل جزءا مهماً ومكوناً رئيسياً من مكونات العمل بالجهاز، فضلا عن أن الجهاز يجري عمليات الميكنة المعنية بالتقسيمات التنظيمية.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، أنه يتم حاليا استخدام أجهزة الحاسب المحمول التي تم ربطها من خلال الشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز لحين الانتهاء من كافة عمليات الربط الإلكتروني بين المقر الجديد للجهاز في العاصمة بقواعد البيانات ، وكذلك الربط الذي يجري حاليا بين الجهاز ومديريات التنظيم والإدارة من ناحية والجهات المختلفة المتعاملة مع الجهاز من ناحية أخرى

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الإيطالي برنامج مبادلة الديون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك بحضور ماريا ميشيلا، المستشار الأول للشئون الإقتصادية بسفارة إيطاليا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومساعيه للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، فإن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية أضحت تشهد زخمًا دوليًا كبيرًا، لافتة إلى أن مصر كان لها السبق في تطبيق هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنها العديد من برامج التنمية الناجحة.

وزيرة التخطيط: البيانات الإحصائية الدقيقة جزء أساسي من الثروة الوطنية والمعرفية

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم احتفالية إطلاق المرصد الإحصائى المصري "بيانات مصر"، الذى يطلقه الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء، وذلك بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المَرصَد يأتى كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فريق العمل بالجهاز؛ حيث يمثل مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التى يقوم بها الجهاز المركزى امتدادًا لإسهاماته الثرية لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة ونشر الوعى المعرفة لدى المواطنين.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد محلج الزقازيق المطور ومعصرة زيت بذرة القطن

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية في محلج الزقازيق المطور، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد اكتمال تشغيل كافة مكونات المحلج بإضافة نشاط معصرة زيت بذرة القطن بالشراكة مع القطاع الخاص.

استمع الوزير والمحافظ، إلى عرض تفصيلي حول جهود تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة، من خلال إدخال أحدث نظم الحليج وتوريد ماكينات جديدة بهدف تحسين جودة ونظافة القطن المحلوج ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتوفير استهلاك الطاقة، مع زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بإضافة نشاط معاصر زيت بذرة القطن داخل المحالج المطورة.