اليوم السابع
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أبو مازن يتقبل أوراق اعتماد السفير المصري لدى فلسطين .. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:02 م
أبو مازن يتقبل أوراق اعتماد السفير المصري لدى فلسطين .. صور الرئيس أبو مازن والسفير إيهاب سليمان
كتب أحمد جمعة

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تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، خلفا للسفير طارق طايل.
 
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة الفلسطينية - بحسب وكالة وفا - بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي الفلسطيني  اللواء منير الزعبي.
 
واستعرض السفير المصري، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
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اخبار فلسطين

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