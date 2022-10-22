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آثار أسوان: تزويد معبد أبوسمبل بـ64 كاميرا مراقبة خلال تعامد الشمس

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:10 ص
آثار أسوان: تزويد معبد أبوسمبل بـ64 كاميرا مراقبة خلال تعامد الشمس معبد أبوسمبل
أبوسمبل – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، أن المنطقة الأثرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الحدث العالمى لظاهرة تعامد الشمس المقرر الاحتفال بها مع شروق شمس يوم 22 أكتوبر، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة بمعبدى أبوسمبل، بالإضافة إلى تجهيز البوابات الإلكترونية للدخول والتأكد من صيانة الأجهزة الأمنية x ray ومتابعة منظومة الإضاءة، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة الإضاءة البانورامية العالمية التى تم تشغيلها بالمعبد.
 
وأوضح "سعيد"، بأنه من ضمن الاستعدادات للظاهرة أيضاً، إنهاء أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمعبد وتهذيب المساحات الخضراء، وتوفير سيارات جولف لنقل ضيوف المعبد من البوابات إلى ساحات المعبد الداخلية وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
يشار إلى أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

 


تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

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تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

لحظة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

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