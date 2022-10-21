43.9 مليار دولار خلال 2021/22.. طفرة بصادرات مصر آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

تطور ملحوظ شهدته الصادرات المصرية، خلال آخر 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث ارتفعت من 22.2 مليار دولار خلال عام 2014/2015، إلى 43.9 مليار دولار خلال عام 2021/2022.

وحققت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، ارتفاعًا بنسبة 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 20.1 مليار دولار عام 2020/2021، وتركزت الزيادة في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها (الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي)، والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين).



طفرة فى الصادرات المصرية خلال آخر 8 سنوات