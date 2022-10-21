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19 وزيرا.. ميلونى تعلن قائمة وزراء الحكومة الإيطالية الجديدة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:06 م
19 وزيرا.. ميلونى تعلن قائمة وزراء الحكومة الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلونى
كتب محمد جمال

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عينت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلونى اليوم الجمعة جيانكارلو جيورجيتي من حزب الرابطة وزيرا للاقتصاد، وقالت إن وزارة الخارجية ستذهب إلى أنطونيو تاجانى من فورزا إيطاليا.

وقرأت ميلوني، من حزب 'إخوه إيطاليا' القومي، قائمتها للوزراء الجدد بعد أن منحها الرئيس سيرجيو ماتاريلا تفويضًا بتشكيل الحكومة.

ومن بين المناصب الوزارية العليا الأخرى، انتقلت وزارة الداخلية إلى ماتيو بينتيدوسي، وهو موظف مدني محترف ليس له انتماء حزبي ، ووزارة الدفاع تذهب إلى جويدو كروسيتو.

وإجمالاً، تم تسليم تسع وزارات إلى سياسيين من حزب إخوه إيطاليا ، خمسة لكل من الرابطة وفورزا إيطاليا ، مع منح التكنوقراط خمسة مناصب وزارية أخرى.

 


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