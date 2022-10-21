اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الطاقة السعودى: أوبك بلس تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:55 م
وزير الطاقة السعودى: أوبك بلس تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن مجموعة أوبك بلس تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة. وفق "العربية".

جاء هذا ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك بلس وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

يذكر أن مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.


أوبك

النفطاسعار النفط

ازمة الطاقة

أوبك بلس

أوبك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة