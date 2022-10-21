جاء ذلك في كلمة الوزير أمام مؤتمر "كوبا صحة 2022"، الذي استعرض خلالها رؤية اليمن الخاصة بتعزيز رأس المال البشري باعتباره حلاً لإعادة تأهيل النظام الصحي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم /الجمعة/.



وأضاف بحيبح "الكادر الصحي هو الاستثمار الحقيقي الذي خسره اليمن وهو ما يحتاج جهد كبير لإعادة تأهيله"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة اليمنية قامت مع الشركاء بمحاولة استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي كليات الطب، وإعادة تدريب الكادر الحالي بالكثير من الدورات المهنية لإكسابه الكثير من المعارف، والحرص على استمرار الابتعاث في تخصصات نوعية.



وأشاد وزير الصحة اليمني بالتجربة الكوبية في مجال الكوادر البشرية التي أثبتت نجاعتها رغم الظروف الصعبة، داعيا الى الاستفادة من التجربة الكوبية في تنمية رأس المال البشري للقطاع الصحي في بلده.