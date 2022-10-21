وزير الصحة اللبنانى: نبذل جهوداً كبيرة للحد من انتشار وباء الكوليرا

إيمان حنا

أكد وزير الصحة العامة بلبنان الدكتور فراس الأبيض، أن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا فى لبنان كبيرة جداً، وأنه يتم تحضير القطاع الصحى فى حال طرأت زيادة فى عدد الاصابات، والعمل على تأمين كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لهذا الوباء للحد من انتشاره كما على تأمين الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ وتكرير المياه. وفق بيان لرئاسة لبنان .

ولفت الأبيض الذى أطلع الرئيس عون على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية لمواجهة وباء الكوليرا، إلى أن السبب الرئيسى لانتشار الكوليرا فى لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتماد البعض على رى المزروعات بمياه ملوّثة.

وقال الأبيض:"أطلعت الرئيس على الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، خصوصاً فى ما يتعلق بتأمين المياه النظيفة للجميع أن كان للبنانيين او للنازحين، كما فى ما يتعلق بموضوع معالجة مياه الصرف الصحى والمياه المبتذلة، فالجهود التى تقوم بها وزارة الصحة فى هذا الإطار كبيرة جداً بالتعاون مع شركائنا لاسيما الدوليين والمنظمات الدولية التى تتحمل مسؤوليات كبيرة خصوصاً تجاه النازحين، لتأمين البيئة السليمة لهم لمنع انتشار الامراض.

ووضعت الرئيس عون فى صورة استعداد المستشفيات لاستقبال مرضى الكوليرا، وقد أصبح عددها ثمانية وهى بشكل أساسى مستشفيات حكومية، والاستعداد لنشر بعض المستشفيات الميدانية فى بعض المناطق مثل عرسال وغيرها، كما تم التطرق إلى موضوع تأمين اللقاح المضاد للكوليرا، وقد تلقى لبنان وعدا بتأمين جرعة أولية من هذا اللقاح خلال فترة اسبوع إلى عشرة ايام، إضافة إلى أننا نعمل على تأمين كمية كبيرة من خلال منظمة الصحة العالمية، وهى حوالى 600 ألف جرعة على الاقل لاستعمالها أن كان من قبل النازحين او اللبنانيين.