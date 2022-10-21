وزير الدفاع البريطاني: لا أعتزم الترشح لزعامة حزب المحافظين

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أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه لا يعتزم الترشح لزعامة حزب المحافظين خلفا لليز تراس التي أعلنت أمس استقالتها بعد 45 يوما فقط من توليها المنصب.

وأوضح والاس، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، أنه يميل لاختيار رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لتولي المنصب.. معربا عن اقتناعه بأنه يتعين على الحزب التركيز على من سيتمكن من توحيد الحزب والفوز في الانتخابات العامة المقبلة.

ويعد والاس ثاني وزير في مجلس الوزراء البريطاني يعلن دعمه لجونسون، بعد وزير الأعمال جاكوب ريس موج.

كانت تراس قد أعلن استقالتها أمس من رئاسة حزب المحافظين، وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.

من جهة أخرى، يعود رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من عطلته في منطقة البحري الكاريبي "لأخذ وجهات النظر" بشأن محاولته العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن هذا يأتي بعد أن أشعلت استقالة ليز تراس السريعة تاريخيا سباقا جديدا على زعامة حزب المحافظين.

ويقود جونسون وريشي سوناك استطلاعات الرأي كمرشحين ليحلا محل تراس.

وأفادت الأنباء بأن جونسون كان يحث النواب بشكل خاص على دعمه باعتباره المرشح الوحيد الذي يمكنه منع القضاء على انتخابات المحافظين، وكان يتصل بسوناك - الذي يحظى حاليا بالدعم العام من عدد أكبر من الزملاء - من أجل العودة معا.

وسيحظى ثلاثة مرشحين كحد أقصى بفرصة الترشح في مسابقة القيادة بعد أن قرر رؤساء حزب المحافظين أن الطامحين يحتاجون إلى دعم 100 من زملائهم للدخول في الاقتراع.