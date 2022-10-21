واشنطن بوست: إيلون ماسك يخطط للتخلى عن 75% من موظفى تويتر

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن المقابلات والوثائق التي حصلت عليها ، أن إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس ، قال إنه سيقطع 75 في المائة من الموظفين في تويتر بعد الاستحواذ على المنصة.

وأخبر ماسك، المستثمرين المحتملين في صفقته لشراء منصة التواصل الاجتماعي أنه يخطط لتقليص عدد العاملين في الشركة من 7500 إلى حوالي 2000 ، وفقًا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الحالية لتويتر خططت لتخفيضات كبيرة في عدد موظفيها. قبل أن يبدأ ماسك عرض الاستحواذ حيث كانت تخطط لخفض الرواتب بمقدار 800 مليون دولار بما يسمح بتسريح 25% بحلول نهاية 2023 بالإضافة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في بنيتها التحتية.

ووافق ماسك، على المضي في اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية لإجباره على متابعة الصفقة، التي اتفق عليها الطرفان في أبريل ، وسط محاولاته السابقة للتراجع.

وافق قاضٍ في ولاية ديلاوير على طلب ماسك بوقف المحاكمة بينه وبين تويتر بعد أن أعلن عن نيته المضي قدماً في اتفاقيته لشراء الشركة ، ومنح الأطراف حتى 28 أكتوبر لإغلاق الصفقة. إذا لم يتم إغلاقه بحلول ذلك التاريخ ، قالت إنها ستصدر موعدًا للمحاكمة في نوفمبر.

قال ماسك سابقًا إنه يخطط لتخفيف الإشراف على المحتوى على تويتر وأشار إلى أنه سيسمح لبعض الذين تمت إزالتهم من المنصة ، بما في ذلك الرئيس السابق ترامب ، بالعودة.

تضمنت دعوى قضائية تم الكشف عنها الأسبوع الماضي مزاعم من تويتر بأن ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي بشأن سلوكه في محاولته للاستحواذ على الشركة.

قال محامو تويتر إن محامي ماسك رفضوا تسليم المستندات المتعلقة بدعوى الشركة ضد الملياردير ، مشيرين إلى "امتياز التحقيق" ومع ذلك ، عارض محامي ماسك مزاعم الشركة ، قائلاً بدلاً من ذلك إن المديرين التنفيذيين في Twitter يخضعون لتحقيق فيدرالي.