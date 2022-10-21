وقال عضو مجلس الهيئة محمود الواعر -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس- إن عدد المتقدمين بأوراقهم اليوم بجميع الولايات بلغ 563 مرشحا، من بينهم 72 سيدة فقط، مضيفا أنه يتوقع تزايد عدد الراغبين في الترشح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



كانت مرحلة قبول طلبات الترشح قد انطلقت يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بالمراكز الرئيسية التي خصصتها الهيئة لقبول ملفات المرشحين والتزكيات الخاصة بهم.