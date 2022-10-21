هولندا تشارك في مؤتمر المناخ COP27 بوفد رفيع المستوى

كتب : أحمد علوى

اعلنت سفارة هولندا بالقاهرة عن مشاركة المملكة الهولندية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ على البحر الأحمر في نوفمبر 2022.

ويضم الوفد الهولندي المسئولين التالين:

- رئيس الوزراء الهولندى مارك روتا، ووزيرة المالية سيجريد كاخ، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليزيا سخراينيماخر، وزير المناخ وسياسات الطاقة، روب يتين، وزير البنية التحتية وإدارة المياه, مارك هاربر، وزيرة البيئة فيفيان هاينن، نائب وزير الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء ( لم يتم التأكيد بعد)، عمدة مدينة أوترخت, شارون دايكسما، وفد برلماني ، مبعوث المناخ, الأمير خايما دي بوربون دي بارما، كبير المفاوضين, باستيان هاسينج

وسوف يقوم رئيس الوزراء السيد مارك روتا بتمثيل المملكة الهولندية في المباحثات السياسية متعددة الأطراف. كما سيشارك أيضا العديد من الوزراء في الحوارات السياسية والتحالفات مع الأطراف ذات التفكير المماثل وسيعقدون مباحثات ثنائية ويشاركون المعرفة والخبرات ويعملون مع مجتمع الأعمال والمجتمع المدني للدفع بالعمل المتعلق بالمناخ. وتلتزم الحكومة الهولندية بمبدأ إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية ومنظمات الشباب للمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ COP27.

وبالتوازي مع المفاوضات, قامت الرئاسة المصرية بتحديد أيام لموضوعات معينة مع التركيز على العمل المتعلق بالمناخ. وسوف يكون التركيز أيضا على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة والتمويل والدور المركزي للمياه والزراعة في أزمة المناخ وكذلك مكافحة فقدان التنوع البيئي والتسريع من عملية التحول في مجال الطاقة.

وبالرغم من المهمة المليئة بالتحديات لكل الدول قبل مؤتمر المناخ COP27 فإن الحكومة الهولندية سوف تبذل قصارى جهدها لجعل مؤتمر المناخ مؤتمرا ناجحا.

للمزيد من المعلومات عن مشاركة المملكة الهولندية في مؤتمر المناخ COP27 برجاء متابعة الموقع الإليكتروني الخاص بسفارة المملكة الهولندية في مصر وكذلك صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة.