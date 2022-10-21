اليوم السابع
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نقل خطيب مسجد ببنى سويف لعدم الالتزام بالزى المقرر من وزارة الأوقاف

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:46 م
نقل خطيب مسجد ببنى سويف لعدم الالتزام بالزى المقرر من وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف
بنى سويف هانى فتحى

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قررت مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، نقل خطيب مسجد، وتوقيع عقوبة الخصم شهر من مكافآته لعدم الالتزام بالزى المقرر من وزارة الأوقاف.

وتلقت مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف شكاوى من بعض الأهالى بأحد مساجد مدينة بنى سويف، يشتكون من ارتداء خطيب المسجد  القميص والبنطلون، والتخلي عن الزى الرسمى أثناء صعودة للمنبر فى خطبة الجمعة، موضحين أن خطيب المسجد يعمل بالمكافأة وكان أمام مسجد قبل خروجه للمعاش.

وفى سياق منفصل أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى لافتتاح مسجد النور بقرية صفط الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد.

 

 

 


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