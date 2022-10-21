ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15445 طن تشمل : 513 طن رخام و 1682 طن رمل زجاجى و 6150 طن أسمنت و 3000 طن ملح و 4100 طن بضاعة متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18344 طن تشمل : 3000 طن قمح و 2421 طن ابلاكاش و 8423 طن سكر و 4500 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 55 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 65 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115377 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125323 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2681 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4381 شاحنة .



