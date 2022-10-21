مياه المنوفية: آليات وإجراءات جديدة لتنشيط ورفع معدلات التحصيل

المنوفية - محمد فتحى

وجه الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، القطاع التجارى بالشركة بضرورة تنشيط نسب التحصيل حفاظا على مستحقات الشركة، لضمان استدامة تقديم الخدمات بصورة مميزة للمواطنين، والالتزام بخطط الصيانة.

وأشار إلى تشكيل لجان مراجعة المديونيات المستحقة، ووضع آلية لتحصيلها من خلال ادارات القطاع التجارى، وحصر كشف بالمتأخرات لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة لتحصيل المديونيات المستحقة.

وذكر عادل المليجى رئيس القطاع التجاري، الإجراءات التى يتم تنفيذها لتحصيل المديونيات والتي تتمثل فى ارسال ثلاثة انذارات لكل عميل يتم فيها اخطار العميل بمبلغ المديونية نظير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى ويطالب العميل بالحضور الى فرع الشركة خلال ثلاتة أيام من استلام الانذار لسداد المستحق عليه وفى حالة عدم الحضور خلال المدة المحددة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتتيح الشركة للعميل جدولة الحساب أو دفع المديونية بالكامل.

وأضاف أنه فى حالة امتناع العميل عن السداد يتم تحرير أمر لرفع الوصلة ومخاطبة الشبكة للقيام بقطع المياه عن الوصلة الخارجية وفى حالة عدم التمكن من رفع العداد يتم احضار العميل وتحرير محضر ضبطية قضائية وفى حالة امتناع العميل عن الدفع يكون للشركة الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معه فى حاله توقفه عن سداد اى قسط من الأقساط.