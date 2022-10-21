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"مياه الجيزة" تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لرفع الوعى المائى والبيئى

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:07 م
"مياه الجيزة" تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لرفع الوعى المائى والبيئى حملات توعية لطلاب المدارس لرفع الوعى المائى
كتبت – مرام محمد

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الحملات التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي يشهد انطلاق مؤتمر قمة المناخ 2022.
 
وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أهمية رفع الوعي المائي والبيئي لطلاب المدارس، والذي يؤثر بشكل مباشر على السلوكيات الواجب إتباعها تجاه الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية الطارئة وتأثيرها في البيئة، لافتاً إلى أن المياه كمورد طبيعي بالغ الأهمية، يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للمحافظة عليه، من خلال استخدام السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
 
وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، استهل حملاته التوعوية بمدارس:طه حسين ومدينة العمال بإمبابة، والعميد محمد فوزي ومصطفى كامل ومحمد فريد وفاطمة الزهراء بالوراق، بالتعاون مع إدارة التربية السكانية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتضمنت ندوات تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى والتعريف بأثار التغيرات المناخية على البيئة، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية، ويمكن من خلالها قياس أثر تلك الأنشطة على الطلاب.
 
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تعزيز رفع الوعي المائي والبيئي لكافة الفئات العمرية بالمجتمع المصري.
 
حملة توعية لرفع الوعي المائي والبيئي
حملة توعية لرفع الوعي المائي والبيئي

حملة توعوية لطلاب المداس
حملة توعوية لطلاب المداس

مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لرفع الوعي المائى
مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لرفع الوعي المائى

 


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