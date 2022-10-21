ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن السلطات الهولندية تأكيدها أن العبارة كانت تقل 27 شخصا من الركاب وأفراد طاقمها بينما كان هناك ثمانية أشخاص على متن السيارة الأجرة المائية الذين سقطوا في المياه جراء الاصطدام، مشيرة إلى أنه تم نقل الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة إلى ميناء "هارلينجن" الذي يبعد 115 كيلومترا (71 ميلا) شمال العاصمة "أمستردام".



وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت قائدي السفينتين في إطار تحقيقاتها في هذا الحادث.