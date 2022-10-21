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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية أوروبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:30 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية ضمن 108 رحلات استقبلها المطار خلال الأسبوع الماضى، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار أنه من المقرر اليوم وصول 7 رحلات بينها 5 من المطارات التشيكية، ورحلة من المانيا، ورحلة من هولندا.

وكانت وصلت لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل 108 رحلان طيران، اليوم تصل آخر 7 رحلات منها، ووصلت الرحلات من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة من فرنسا ولتوانيا.

 

 


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