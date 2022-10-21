مطار الغردقة يستقبل اليوم 87 رحلة طيران دولية تقل على متنها 13 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، 87 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.



وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.



فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية ضمن 108 رحلات استقبلها المطار خلال الأسبوع الماضى، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.





وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار أنه من المقرر اليوم وصول 7 رحلات بينها 5 من المطارات التشيكية، ورحلة من المانيا، ورحلة من هولندا.





