مطار الغردقة الدولى ينجح فى الحصول على شهادة الترخيص لمدة 3 سنوات

كتب محمود عبد الغني

نجح مطار الغردقة الدولي في تجديد شهادة ترخيص المطار من سلطة الطيران المدني المصري لمدة 3 سنوات جديدة حتي يوليو 2025، وذلك بعد اجتيازه للتفتيش من خلال لجنة من مفتشي سلطة الطيران المدني المصري، يأتي ذلك استكمالا لسلسلة النجاحات المتوالية للمطارات المصرية تم تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق اعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطةالطيران المدني المصري ECAA.

يعد حصول مطار الغردقة الدولي، على تجديد شهادة ترخيص المطار، إنجاز كبير يعكس حرص والتزام جميع العاملين بتطبيق نظام ادارةالسلامة SMS، وتطبيق القواعد القياسية لتشريعات annex 14 و ECAR 139، والتأكيد على وعي جميع العاملين بالمطار بثقافة السلامة، وتضافر كافة مجهودات العاملين بالمطار للحفاظ على هذا المستوي تحت أشراف الطيار مراد محمد السيد مدير المطار، وتوجيهات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والدعم الفني المقدم من قطاع المطابقة والسلامة برئاسة الطيار خالد عبدالسلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة.

وتأكيد دورهم الفعال في الحفاظ على مستوى السلامة بالمطار ويوضح الدور الهام الذي تقوم به إدارات المطابقة والسلامة بالمطارات والتأكيدعلى متابعتهم الدورية لكافة المعايير و المقاييس الدولية ويعكس الدور الهام لسلطة الطيران المدني برئاسة المهندسة سحر مصطفي رئيسالإدارة المركزية لسلامة ومقايس المطارات والمهندس عاطف صفا مدير عام سلامة المطارات بسلطة الطيران المدني في تقديم الدعم للمطاراتالمصرية والتأكد من تطبيق كافة التعليمات والتشريعات بشكل فعال.