مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم 4 سيارات على الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن، دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات، من بينهم 2 ميكروباص وسيارة "تمناية" وسيارة نقل على الطريق، مبدئيا نتج عن الحادث مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص جارى نقلهم للمستشفيات المختلفة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بناحية نجوع مازن، ووقوع مصادمة بين 4 سيارات مختلفة ووجود متوفين ومصابين وجار إتحاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية وقوع مصادمة بين 4 سيارات من بينها 2 ميكروباص وسيارة تمناية وسيارة نقل على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية نجوع مازن نتج عن الحادث مبدئيا إصابة 5 ووفاة 3 وجار الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث والدفع بقوات المرور والحماية المدنية لرفع الأثار وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام برئاسة محمد السيد عوض رئيس المدنية من أجل الإنتقال والمتابعة والدفع بالمعدات اللازمة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.س