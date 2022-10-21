مصرع شخص سقط من أحد القطارات بقليوب بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على الباب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار، تم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت لاحقا بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بمصرع شخص إثر سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "ر ص م"، 43 سنة، مقيم محافظة الغربية، بسبب سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم، بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار، تم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.