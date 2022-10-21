مساء اليوم.. 10 فرق فنية تقدم عروضها فى مهرجان تعامد الشمس بأبي سمبل

تحيى فرق الفنون الشعبية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس، فاعليات الظاهرة بمعبد أبوسمبل، من خلال مشاركة 10 فرق للفنون الشعبية المختلفة بمحافظات مصر، في هذا الحدث الفلكى الفريد الذى يتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر/ 22 فبراير وجسده القدماء المصريون داخل المعبد.

ويشارك في المهرجان الذى انطلقت فاعلياته فى 17 أكتوبر، ويختتم فى يوم 22 أكتوبر بحدوث ظاهرة التعامد، فرق: "الوادى الجديد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأنفوشى، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان للفنون الشعبية، توشكى وشلاتين التلقائية".

وبدأت الفرق عروضها فى قصور الثقافة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وتنتقل الجمعة، إلى مدينة أبوسمبل لتقدم عروضها فى مسرح مدينة أبوسمبل، وصباح السبت فى بهو معبد أبو سمبل وسط السياح الذين يأتون من كل دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.

وفى السياق، سيشهد الحفل الفنى الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية والذى يحيه عازف البيانو إيهاب عز الدين، وأيضاً عازفة التشلو علياء الباسوسى، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.