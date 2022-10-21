اليوم السابع
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مدينة أبوسمبل تتجمل لاستضافة فاعليات مهرجان تعامد الشمس.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:06 م
مدينة أبوسمبل تتجمل لاستضافة فاعليات مهرجان تعامد الشمس.. صور جانب من الاستعدادت
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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استعدت مدينة أبو سمبل السياحية لاستقبال الحدث العالمى الفريد الذى يتجسد فى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وتابع أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام هذا المهرجان الدولى بالتنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى.

وكانت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، تفقدت بمرافقة سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، الاستعدادات الجارية بمعبدى أبوسمبل وخاصة تجهيزات شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد مع تجهيز مسرح الصوت والضوء والذى سيشهد الحفل الفني الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية والذى يحيه عازف البيانو إيهاب عز الدين ، وأيضاً عازفة التشلو علياء الباسوسى ، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

وأشارت إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم أكثر من نشاط ضمن فعاليات مهرجان تعامد الشمس والتى إنطلقت فى 17 أكتوبر ، وتختتم فى يوم 22 أكتوبر بحدوث ظاهرة التعامد وذلك وسط مشاركة لـ 10 فرق للفنون الشعبية، والتى قدمت عروضها فى بيوت وقصور الثقافة بمدن ومراكز محافظة أسوان.

الاهتمام بالنظافة
الاهتمام بالنظافة

 

الطرق والشوارع
الطرق والشوارع

 

 

النظافة
النظافة

 

 

تجميل الشوارع
تجميل الشوارع

 

 

جداريات_1
جداريات_1

 

 

مدينة أبوسمبل تتجمل قبل تعامد الشمس
مدينة أبوسمبل تتجمل قبل تعامد الشمس

 

 

مدينة أبوسمبل_1
مدينة أبوسمبل_1

 


 


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