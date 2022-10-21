محكمة أمريكية تقضي بسجن المستشار السابق لدونالد ترامب لمدة 4 أشهر

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قضت محكمة أمريكية اليوم الجمعة بسجن ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمدة 4 أشهر بعدما أدين بعرقلة عمل الكونجرس، ورفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم الذي استهدف مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المحكمة ألزمت بانون بدفع غرامة مالية قدرها 6500 دولار.

ويعد بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016، وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي مقربا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونجرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة تحقيق برلمانية بانون للإدلاء بشهادته، لكنه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونجرس.