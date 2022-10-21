محافظ بورسعيد: تم إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد عن 756 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال إنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى، بلغت تكلفتها أكثر من 756 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ، أن هذه الأسواق قامت بتوفير العديد من فرص العمل وإقامة المشروعات الصغيرة للشباب، بالإضافة إلى الشكل الحضارى الذى تميزت به المحافظة حتى فى أسواقها.





وأضاف محافظ بورسعيد، أن البنية الاقتصادية القوية للدولة المصرية خلال الآونة الاخيرة كانت أحد أهم عوامل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على تشجيع ودعم القطاع الصناعى بقوة للنهوض بالاقتصاد المصري.





ولفت إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال ثمانية أعوام إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصرى يتحمل كافة التحديات، مشيرا لأهمية توعية المواطنين بما تشهده الدول من تطور وتنمية غير مسبوق فى كافة المجالات.