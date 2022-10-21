محافظ الدقهلية يحيل 63 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 63 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة... ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروة والسنبلاوين وتمي الأمديد و بني عبيد ومنية النصر، وأضاف أنه بالتنسيق مع الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية تم المرور علي محلات الجزارة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 9 محاضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات و1محضر مبيعات وهمية و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و1محضر سلع بدون فواتير و1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية و3 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و8 محاضر ذبح خارج السلخانة و17 محضر عدم توريد أرز للمزارعين، وقال إنه تم التحفظ على 1.5 طن معجون حوائط و250 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و115.5طن أرز شعير لم يتم توريدها، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات.

