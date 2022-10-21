محافظ أسوان ينيب مدير الأوقاف لافتتاح مسجد الإمام الحسين والمساجد الجديدة تصل لـ103

أسوان - عبد الله صلاح

أناب أشرف عطية محافظ أسوان، محمود عليان رئيس مدينة السباعية، والشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزاره أوقاف أسوان، لافتتاح مسجد الإمام الحسين بمدينة السباعية بمركز ادفو، اليوم، الجمعة، بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 255 م2.

وشهد افتتاح المسجد القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية ، فيما ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزاره أوقاف أسوان بعنوان " مراحل بناء الشخصية فى السنة النبوية " وهى الخطبه التى حددتها وزارة الأوقاف والتى نشرتها على موقعها الرسمى.

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى ١٠٣ مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.



افتتاح مسجد الامام الحسين



افتتاح المسجد