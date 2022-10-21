محافظ أسوان يطمئن على جودة الخدمات السياحية لضيوف تعامد الشمس.. صور

أبوسمبل - عبد الله صلاح

أكملت مدينة أبو سمبل السياحية إستعداداتها قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فور وصوله للمدينة بجولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد المدينة.

كما تفقد اللواء أشرف عطية عددا من المنشأت الفندقية والمحلات والبازارات السياحية حيث أطمئن المحافظ علي جودة ومستوى الخدمات السياحية وخاصة الوجبات والأطعمة المقدمة للأفواج السياحية والزائرين المصريين من ضيوف إحتفالية تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل.

فيما قام اللواء أشرف عطية بمتابعة توزيع وسائل الدعاية للمهرجان من بروشورات وبانفليت وبوسترات علي السائحين والمرشيدين السياحين والفنادق الثابتة والعائمة، مؤكدا ضرورة تأمين الأفواج السياحية والزائرين بمنطقة معبدى أبوسمبل، مع متابعة مستوى النظافة العامة ، وخاصة بممرات المشاه ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على تكثيف الإضاءة، فضلاً عن تجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



متابعة المنشأت



المحافظ مع السياح



اللواء أشرف عطية يتفقد عددا من المنشأت الفندقية