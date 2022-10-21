اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:21 م
أكرم القصاص
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لجنة الانتخابات فى باكستان تعلن استبعاد عمران خان من تقلد أى منصب سياسى

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:42 م
لجنة الانتخابات فى باكستان تعلن استبعاد عمران خان من تقلد أى منصب سياسى عمران خان
أ ش أ

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أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم الجمعة، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أي منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.
 
وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن هذا القرار يأتي بعد أشهر من الإطاحة بخان إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته في أبريل الماضي.

ووفقا لخبراء قانونيين، فإن خان سيفقد مقعده في الجمعية الوطنية بموجب قرار لجنة الانتخابات.

وصدر الحكم بحق عمران حسب المادة 63 (أ) وأمر برفع دعوى جنائية ضده لتقديمه إفادة كاذبة.

وأعلنت قيادة حزب تحريك إنصاف باكستان أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة.

 


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