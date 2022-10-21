لجنة الانتخابات فى باكستان تعلن استبعاد عمران خان من تقلد أى منصب سياسى

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أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم الجمعة، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أي منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن هذا القرار يأتي بعد أشهر من الإطاحة بخان إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته في أبريل الماضي .

ووفقا لخبراء قانونيين، فإن خان سيفقد مقعده في الجمعية الوطنية بموجب قرار لجنة الانتخابات.

وصدر الحكم بحق عمران حسب المادة 63 (أ) وأمر برفع دعوى جنائية ضده لتقديمه إفادة كاذبة.

وأعلنت قيادة حزب تحريك إنصاف باكستان أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة.