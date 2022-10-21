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كيف تستخدم دراجات وسط البلد؟.. محافظ القاهرة يوضح

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:05 م
كيف تستخدم دراجات وسط البلد؟.. محافظ القاهرة يوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع كايرو بايك يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، كما تضم المرحلة الأولى 250 دراجة سيتم استكمالهم فى المرحلة الثانية التى سيتم إنشائها ليصلوا إلى 500 دراجة، كما سيتم إستكمال المحطات فى المرحلة الثانية ليصلوا إلى 45 محطة، كما تم إنشاء مسار مؤمن بطول 2كم.
 
وتعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن ١‏جنيه/ساعة وبحد أقصى 8جنيه/ يوم ، ولطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ ساعة وبحد أقصى 8 جنيه/يوم ، والإشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة، فى حين يصل الإشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة.
 
ويستطيع المواطن الإشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net ،أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android
 
ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع ، أو عبر الفيزا ، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك .
 
 
 

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