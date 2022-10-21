كوريا الجنوبية تتصدر قائمة أكبر 5 دول استوردت من مصر خلال شهر بـ307 ملايين دولار

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر كوريا الجنوبية لقائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث قفز حجم الصادرات من 98 مليون و643 ألف دولار في يوليو 2021، إلى 307 مليون و909 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 209 مليون و266 ألف دولار.

وعزت بيانات جهاز الإحصاء، القفزة التي حققتها صادرات مصر لكوريا إلى الصادرات المحققة من بند الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والتي سجلت وحدها نحو 304 مليون و530 ألف دولار، في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 95 مليون و350 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 209 مليون و180 ألف دولار.

وإجمالا حققت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول ارتفاعا ملحوظا في يوليو الماضي وبلغت نحو مليار و187 مليون دولار، مقابل نحو 676 مليون و500 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 510 مليون و932 ألف دولار، وضمت قائمة الخمس الكبار كوريا الجنوبية في الصدارة وكلا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.