كبير معلمي الكلية الحربية: ندرس العلوم العسكرية والاقتصاد والعلوم السياسية

إبراهيم حسان

قال العميد أركان حرب محمد يونس، كبير معلمي الكلية الحربية، إن الفصول التعليمية، سواء الخاصة بطلبة القسم الإعدادي، أو طلبة القسم النهائي داخل الأجنحة التخصصية، تعتبر من ضمن مساعدات التدريب، والتي سيتم الاستعانة بها من قبل الأكاديمية العسكرية المصرية، بعد تطويرها في الفترة الأخيرة.

أضاف كبير معلمي الكلية الحربية، في تصريحات لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة dmc، أن مدة الدراسة داخل الأكاديمية العسكرية 4 سنوات دراسية ميلادية، يدرس خلالها الطالب مجموعة من المواد تشمل علوم عسكرية عامة و علوم عسكرية أساسية وعلوم إنسانية وأساسات علمية، إضافة إلى دراسة المواد التخصصية والمواد العلمية الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي سوف تطبق خلال هذا العام على الدفعة الجديدة لطلبة الكلية الحربية.

وتابع: "يتم تأهيل الطلبة من خلال عدد من الدورات العسكرية التي تساعدهم على صقل مهاراتهم واتخاذ أنسب القرار في مختلف الظروف والمواقف المختلفة، كما تقوم الكلية بإفاد الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا وبدنيا للدراسة بالأكاديميات العسكرية العالمية، وبالفعل لدينا طلبة تدرس في الكلية الحربية الأمريكية، والأكاديمية العسكرية البريطانية، والكلية الحربية الإيطالية".