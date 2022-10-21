كاميرات المراقبة تكشف سرقة هايبر ماركت في الغربية.. والأمن يبحث عن الجناه

كشفت كاميرات المراقبة بإحدى الهيبرات الشهيرة "سوبر ماركت" بمدينة زفتي في محافظة الغربية، واقعة سرقة قام بها عدد من الأطفال وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهم وإعادة المسروقات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى، يفيد بقيام أربعة أطفال بسرقة مبلغ مالي من هايبر ماركت بمنطقة الفندق والموقف، حيث تسلل الأطفال للكاشير الخاص بالهايبر خلال عدم تواجد الموظفة "الكاشير" بموقع عملها.

وتكثف الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس المباحث، من جهودها لضبط الجناه وإعادة المبلغ المالي، حيث تم تفريغ الكاميرات الموجودة بالمحل وجاري تحديدهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.