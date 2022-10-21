وقال شهود عيان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وأزالت اللافتات، فيما تم الاعتداء على عشرات الشبان الذين خرجوا في تظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى، دعما وإسنادا لعائلات الشهداء.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان مساء اليوم /الجمعة/ - لم تعرف هوياتهم بعد - أثناء تواجدهم داخل المسجد الأقصى المبارك.