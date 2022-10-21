اليوم السابع
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قصص المجتمعات والأنظمة البيئية المعرضة لمخاطر التغير المناخى تتصدر أجندة المنطقة الخضراء فى cop27

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:51 م
قصص المجتمعات والأنظمة البيئية المعرضة لمخاطر التغير المناخى تتصدر أجندة المنطقة الخضراء فى cop27 المنطقة الخضراء
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلنت وزارة البيئة خلال الصفحة الرسمية لها والمتعلقة بقمة المناخ على موقع التواصل الاجتماعى لينكدان أجندة المنطقة الخضراء، وفتح الباب لمناقشة الآراء والحلول المستدامة التى سيقدمها صناع التغيير من كل دول العالم فى المنطقة الخضراء.
 
وأكدت وزارة البيئة، أنه ستركز أجندة المنطقة الخضراء خلال القمة على قصص المجتمعات والأنظمة البيئية المعرضة لمخاطر التغير المناخي، وسيتوافق ذلك مع أجندة المنطقة الزرقاء التى تحركها القرارات السياسية، كما ستسلط الأجندة الضوء على موضوعات مختلفة مثل التنوع البيولوجي، حلول الطاقة النظيفة، التمويل المستدام، وإدماج الشباب والمرأة من منظور الأطراف المتعاونة فى المجتمع المدنى وكافة الأطراف الفاعلة.
 
وأشارت البيئة، إلى أنه تواجه المجتمعات فى جميع أنحاء العالم تهديدات بيئية متزايدة، كما تصبح آثار التغير المناخى أكثر وضوحا عاما بعد عام، وهو ما ينذر بارتفاع حدة المخاطر إن لم نتعاون جميعا، لافتة إلى أنه فى أعقاب الدورة رقم 26 لقمة تغير المناخ، والتى عقدت قبل عام واحد بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، كان حتميا أن تعلو الأصوات بضرورة التعاون العالمي ومن المنتظر أن يستمر ذلك خلال قمة العام الحالي، حيث يتسم جدول بمدينة شرم الشيخ برؤية (COP27) أعمال قمة تغير المناخ طموحة، ويلتزم خلاله قادة العالم بتنفيذ السياسات التى ستحمى كوكبنا للأجيال الحالية والمقبلة.
 

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