اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قديروف يدعو لتشديد العقوبات على مروجى الدعاية لـ"مجتمع الميم"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:22 ص
قديروف يدعو لتشديد العقوبات على مروجى الدعاية لـ"مجتمع الميم" الرئيس البرازيلى السابق والمرشح الحالى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
وكالات

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أقر لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، الخميس بأن تزايد شعبية الرئيس الحالي جايير بولسونارو في الاستطلاع الأخير يعد علامة تحذير.

ونشر معهد داتافولها استطلاعا وضع لولا في مقدمة نوايا التصويت (49 بالمئة) مقابل 45 بالمئة لبولسونارو مع وجود هامش خطأ لصالح الأخير.

وقال الرئيس اليساري الأسبق (2003-2010) في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو الخميس "الاستطلاع يمثل علامة تحذير لنا فقط". 

وأضاف "أنا متأكد من أننا سنفوز في الانتخابات... يبدو لي أنه من المستحيل أن يقلّص (بولسونارو) الفارق في غضون أسبوع، حتى مع الأشياء المجنونة التي يفعلها والأكاذيب التي يرددها".

ويتصدر لولا نتائج الاستطلاعات حتى قبل وقت طويل من بدء الحملة الرسمية، فقد كان في مايو متقدما بفارق 21 نقطة وفق داتافولها. 

لكن بولسونارو قلص الفارق إلى 5 نقاط في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر، وحصل على 43 بالمئة من الأصوات، وهو فارق أقل بكثير مما توقعته معاهد الاستطلاعات.

وقبل 10 أيام من موعد الدورة الثانية، يتعين على المتسابقين النهائيين محاولة إقناع الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم (1%) ومن يقولون إنهم سيصوتون بورقة بيضاء أو ملغية (4%).

وأوضح لولا دا سيلفا "نحن نناضل لإقناع من يسمون بالممتنعين عن التصويت، أولئك الذين لم يذهبوا للتصويت... لأن الانتخابات مشدودة للغاية، عدد الأشخاص الذين يتعين علينا إقناعهم يتناقص بشكل متزايد".


دا سيلفا

البرازيل

بولسونارو

ريو دى جانيرو

اخبار البرازيل



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