فصل محطة محولات العديسات لأعمال الصيانة وقطع الكهرباء عن قرى ونجوع الطود

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن قيام رجال هندسة كهرباء العديسات بالمدينة بقطع التيار الكهربائي عن قرى ونجوع الطود يوم غداً السبت 22 أكتوبر الجارى، وذلك لإجراء عمليات محطة محولات العديسات لأعمال الصيانة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه بناءاً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، سوف يتم فصل محطة محولات العديسات فصل كلياً وذلك لأعمال الصيانة بالمحطة، وسوف تتأثر بالفصل جميع قرى ونجوع مركز ومدينة الطود ماعدا قريتي منشية النوبة والمريس، وذلك يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجارى، من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا بنفس اليوم، مشدداً على أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشدا جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، حيث أن أعمال الصيانة تساهم فى تقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.



وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لخطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب التي تعد القيمة المضافة للرياضة، تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تسليم الملاعب الخماسية لمركز شباب الطراخين ومركز شباب الزهراء بنجع الوحدة، وذلك عقب الإنتهاء من رفع كفاءة منطقة الملاعب الخماسية والتي تضمنت فرش الأرضية بالنجيل الصناعي وتغطية الملاعب والأسوار بالشِبْاك، وذلك بحضور حجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، كما شهد النائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وهشام علي أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب المهيدات بقرية العديسات قبلي بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وأقيمت على هامش الافتتاح مباراة كرة القدم الودية وأنشطة رياضيه وثقافيه لأعضاء مركز الشباب، وتكريم الفائزين من اللاعيبه وحفظة القرآن الكريم بالقرية.



