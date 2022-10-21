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فرقة أسوان للفنون الشعبية تحيى ليلة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:28 م
فرقة أسوان للفنون الشعبية تحيى ليلة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل ليلة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل
أبوسمبل – عبد الله صلاح

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شهدت ساحة معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان مساء اليوم الجمعة، عروضاً فنية قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية فى مهرجان تعامد الشمس، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور عمرو القاضى رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، وعدداً من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

وتجاوبت الوفود الأجنبية الحاضرة فى معبد أبوسمبل، مع عروض الفرقة الفنية من خلال التصفيق ومحاولة ترديد البعض مع فرق الفنون الشعبية.
 
ويشارك في المهرجان الذى انطلقت فاعلياته فى 17 أكتوبر ويختتم يوم 22 أكتوبر بحدوث ظاهرة التعامد، فرق: "الوادى الجديد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأنفوشى، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان للفنون الشعبية، توشكى وشلاتين التلقائية".
 
وبدأت الفرق عروضها فى قصور الثقافة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وانتقلت اليوم الجمعة، إلى مدينة أبوسمبل لتقدم عروضها فى مسرح مدينة أبوسمبل، وصباح السبت فى بهو معبد أبو سمبل وسط السياح الذين يأتون من كل دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.
 
 

فرق فنون شعبية

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