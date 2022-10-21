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غرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن توزيع الميراث على الورثة الشرعيين

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:30 ص
غرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن توزيع الميراث على الورثة الشرعيين الجلسة العامة - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

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تضمن قانون المواريث عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، حيث نص القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.


قانون المواريث

الورثة الشرعيين

عقوبات

مجلس النواب

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