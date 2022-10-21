غدا.. قطع المياه ببعض قرى السنبلاوين 7 ساعات لإجراء أعمال غسيل المروقات

الدقهلية ــ فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم غدا، السبت الموافق 22 أكتوبر الجاري قطع مياة الشرب عن بعض قرى مركز السنبلاوين، من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 3 مساء من ذات اليوم لاجراء أعمال غسيل المروقات بمحطة مياة قرية الحجايزة التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين مما يستدعي قطع المياة عن عدد من قري المركز

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد القيام بتنفيذ اعمال غسيل المروقات بالمحطة المشار اليها طبقا لخطة التطهير والغسيل الدورية للمروقات بالمحطات التابعة للشركة مماينتج عنه قطع المياة عن بعض المناطق واوضح التقرير ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي قري الحجايزة والشرقيين وكفر سعد والسرسي وغزالة وعزبة لوليا ومليكا الكبري ومليكا الصغري وعزبة ابوحسين..

ووجه "مختار" للمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب بسرعة انهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الفنية الواجبة للاعمال المشار اليها..

هذا وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني الاماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز نطاق تلك الوحدات ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.