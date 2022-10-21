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عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:28 م
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس.. صور عزف موسيقى قبل تعامد الشمس
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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شهد بهو معبد أبوسمبل جنوب مصر، مساء اليوم، الجمعة، عزف موسيقى عالمى خلال حفل عازف البيانو إيهاب عز الدين وعازفة التشيلو علياء الباسوسى، وذلك بالتزامن مع احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل.
 
حضر الحفل الفنى والذى شهد عرضا لفيلم تسجيلى عن معابد أبوسمبل، كلا من أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور عمرو القاضى، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، ولفيف من الحضور، وعدداً من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.
 
كما شهدت معابد أبوسمبل تقديم عروضاً عالمية للصوت والضوء باللغتين العربية والإنجليزية، وسط إضاءة بانورامية عالمية بواجهة معبدى الملك رمسيس وزوجته نفارتارى.
 
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (1)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (1)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (2)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (2)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (3)
 
معبد أبوسمبل 

 

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (4)
عزف موسيقى قبل تعامد الشمس

 

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (5)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (5)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (6)
 
عزف موسيقى قبل تعامد الشمس

 

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (7)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (7)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (8)
عزف موسيقى قبل تعامد الشمس

 

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (9)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (9)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (10)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (10)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (11)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (11)

عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (12)
عزف موسيقى عالمى فى ساحة معبد أبوسمبل (12)

 


تعامد الشمس

ابوسمبل

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر



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