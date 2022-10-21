عرض عالمى للصوت والضوء أمام ساحة معابد أبوسمبل جنوب أسوان.. صور

أبوسمبل – عبد الله صلاح

شهدت معابد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، تقديم عروض عالمية للصوت والضوء باللغتين العربية والإنجليزية، وسط إضاءة بانورامية عالمية بواجهة معبدى الملك رمسيس وزوجته نفارتارى.

حضر عرض الصوت والضوء بأبوسمبل، أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان، ولفيف من الحضور، وعدد من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

يأتى عرض الصوت والضوء بمعابد أبوسمبل، بالتزامن مع مهرجان تعامد الشمس، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر / 22 فبراير وجسدها القدماء المصريون داخل معبد الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل.

ويحكى عرض الصوت والضوء بمعبد أبو سمبل قصة حب على أرض الجنوب وأعلن عليها الملك رمسيس الثاني حبه لزوجته الملكة نفرتارى، ويطوف بك العرض في محاكاة تاريخية تكشف لك أسراراً عدة طوتها جدران المعبد، الذى ينتمى إلى العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثانى، وما يميزه هو احتوائه على العديد من القطع الأثرية التى تشهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويحكى العرض المزيد من تفاصيل حياة المصريين القدماء لتأخذ خيالك نحو واقع ممزوجاً بالأساطير.