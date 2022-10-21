عاطف عبد اللطيف: المؤتمر الاقتصادي خطوة جادة نحو الوصول لـ"30 مليون سائح"

كتب محمد أسعد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن عقد المؤتمر الاقتصادي الأسبوع المقبل تحت رعاية وبدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل فرصة جيدة لكافة الملفات الاقتصادية ومن بينها قطاع السياحة والذي في حاجة لوضع خارطة طريق واستراتيجية موحدة تعمل عليها كافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بتلك الصناعة الهامة لتوفير العملة الأجنبية.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن صناعة السياحة هي قاطرة عظيمة للتنمية وتوفير فرص العمل لأنها صناعة كثيفة العمالة كما أنها عنصر أساسي للدولة في توفير العملة الأجنبية وعقد المؤتمر الاقتصادي بحضور ممثلي القطاع والاستماع للخبراء في هذا المجال بمثابة فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تقف أمام تلك الصناعة خاصة في ظل سعي الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام.

ويرى عبد اللطيف، أن صناعة السياحة تحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية ولا يقتصر الأمر على وزارة السياحة والآثار فقط، إنما يمتد لعدد من الوزارات والهيئات أبرزها الطيران والثقافة والنقل والداخلية وغيرها، مشيرًا إلى أن تحقيق 30 مليون سائح ليس صعب ولكن يحتاج فقط إلى وضع خارطة طريق واستراتيجية موحدة تبدأ بتحديد الأسواق المستهدفة.

أوضح عبد اللطيف، أن التسويق الجيد للسياحة في مصر يحتاج إلى تحديد الأسواق المستهدفة والدول التي يجب أن نصل إلى مواطنيها ودعوتهم لزيارة مصر، فعلى سبيل المثال يجب استهداف الدول التي لا تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة ويستطيع مواطنيها السفر والتنقل بسهولة وهو أمر يحتاج لدراسات دقيقة أولا، كما يجب التواصل الدائم مع تلك الأسواق من خلال الحملات الترويجية المختلفة واستضافة مشاهير تلك الدول من فنانين ورياضيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بجانب مخاطبة الشعوب بغلتها وأساليبها الخاصة وليس بتوجيه رسائل موحدة لكل الشعوب والدول.

استطرد بقوله أن عنصر الطيران يمثل أحد العناصر الأساسية لصناعة السياحة وبالتالي يجب العمل على توفير الطيران العارض منخفض التكاليف وزيادة الرحلات الجوية بأسعار مخفضة لاجتذاب السائحين من مختلف الشرائح والأعمار، مؤكدًا على ضرورة العمل على الإحلال والتجديد الدائم للفنادق والقرى السياحية وأسطول النقل السياحي وتفعيل مبادرات البنك المركزي لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

واختتم عبد اللطيف حديث بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب العاملين بالقطاع خاصة وأن الكثير من العمالة المدربة تركت القطاع خلال أزمة فيروس كورونا وأضحى من المهم تدريب وتأهيل العمالة خاصة تلك التي تتعامل مع السائحين بشكل مباشر، متوقعًا أن يكون للمؤتمر الاقتصادي نتائج إيجابية ورسم واضح لخارطة طريق نحو تحقيق مستهدف 30 مليون سائح.