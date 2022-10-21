اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:21 م
أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية.. هطول أمطار على العامرية وانخفاض درجات الحرارة "صور"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:11 م
طقس الإسكندرية.. هطول أمطار على العامرية وانخفاض درجات الحرارة "صور" الأمطار فى الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة علي نطاق عدة مناطق بالحي، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدن الساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة، وانتشار السحب بسماء عروس البحر المتوسط.

كان اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، قد أعلن عودة رفع درجة الاستعداد والطواريء للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة

وأوضح أن غرفة عمليات مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.  

 

امطار-متوسطة-علي-العامرية
امطار-متوسطة-علي-العامرية

 

صورة-الأمطار-غرب-الإسكندرية
صورة-الأمطار-غرب-الإسكندرية

 

طقس-الإسكندرية
طقس-الإسكندرية

 

هطول-أمطار-في-العامرية-بالإسكندرية
هطول-أمطار-في-العامرية-بالإسكندرية


 


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