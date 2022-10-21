طقس الإسكندرية.. هطول أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة "فيديو وصور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ، سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق بالمحافظة مع انخفاض في درجات الحرارة و ظهور للسحب الكثيفة الرمادية في سماء عروس البحر الابيض المتوسط .



كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أعلن تواجد لسيارات ومعدات الشركة في عدد من ميادين والشوارع الرئيسية نظرا لصدور تقرير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال امطار خفيفة وعودة السيارات والبدالات إلى أماكن تمركزها



وتحتفظ كل منطقة بعدد 4 سيارات جاهزة للدفع على مدار الساعة بنظام 3 ورادى، وكذلك الطوارئ بعدد 10 سيارة بنفس النظام3 ورادى جاهزة للدفع على مدار الساعة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.



ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطارا على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى





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أمطار-خفيفة-الي-متوسطة-بالإسكندرية



انخفاض-في-درجات-الحرارة-بالإسكندرية



حالة-الطقس-في-الإسكندرية



سحب-كثيفة-علي-الإسكندرية



سحب-كثيفة-وانخفاض-في-درجات-الحرارة-بالإسكندرية