طقس الإسكندرية.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسحب متفرقة.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

تشهد محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة علي مناطق مختلفة في سماء عروس البحر الأبيض المتوسط..



كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أعلن إلغاء حالة الطوارئ بالشركة يومي الأربعاء والخميس وعودة حالة العمل إلى عادية، نظرا لصدور تقرير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة خلال اليوم الجمعة، وأن يتم عودة السيارات والبدالات إلى أماكن تمركزها.



وتحتفظ كل منطقة بعدد 4 سيارات جاهزة للدفع على مدار الساعة بنظام 3 ورادى، وكذلك الطوارئ بعدد 10 سيارات بنفس النظام 3 ورادى جاهزة للدفع على مدار الساعة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.



ومن جانبها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى.





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