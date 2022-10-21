ضبط 71 قضية خلال حملة تموينية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط المتهمين بحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري، من أصحاب المحلات التجارية وثلاجات حفظ اللحوم.

أسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية تموينية متنوعة، بين حيازة لحوم مجهولة المصدر، وسلع تموينية لبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون تخريص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها