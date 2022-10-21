ضبط 150 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عدة حملات خلال يوم واحد، أسفرت عن تحرير190 محضر تمويني تنوعت ما بين 68 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و122 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى .

وأفاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها محضر جنح ضد أحد المواطنين بمركز أشمون لتجميعه عدد 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,50 % بغرض بيعهم بالسوق السوداء ، كما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل بيع اعلاف لحوزته كمية قدرها 2 طن علف تسمين دواجن مجهول المصدر ، وقيامه بعدم الاعلان عن الاسعار بهدف التربح والبيع بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

وفي ذات السياق، أفاد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق مركز شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط كمية قدرها 150 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن ، يأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .